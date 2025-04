Lama puntata ai titolari del bar. Presi cento euro

BARBIANELLO (Pavia) Hanno aspettato un momento in cui nel bar non c’erano clienti, nel tardo pomeriggio di lunedì. E sono entrati con i volti travisati e indossando anche guanti. Due uomini, al momento ignoti, hanno rapinato il bar San Giorgio a Barbianello, in via Montebello. Uno era armato di coltello e si è avvicinato minaccioso alla coppia di coniugi titolari del locale, intimando di consegnare l’incasso. Il complice si è così fatto consegnare le banconote che c’erano nel registratore di cassa, per una somma di solo un centinaio di euro circa, ma essendo tutto quello che c’era si sono accontentati e sono fuggiti rapidamente.

Le vittime sono rimaste per fortuna incolumi, non avendo neppure potuto accennare una reazione di fronte alla minaccia della lama a distanza ravvicinata, restando comprensibilmente scosse per l’accaduto. Quando i rapinatori se ne sono andati in fretta, non li hanno seguiti all’esterno, senza che quindi nessuno in strada notasse l’auto sulla quale sono saliti e la direzione di fuga. All’arrivo sul posto dei carabinieri, dei due malviventi non c’era più alcuna traccia, ma sono state avviate indagini per cercare di individuare i responsabili. Con tutta probabilità criminali con già precedenti specifici, che proprio per questo agiscono a volto coperto e con guanti per non lasciare impronte già schedate. Ma la modalità d’azione non è per fortuna frequente in zona: l’ultimo precedente simile risale alle 5.30 del 22 novembre dello scorso anno, quando però un rapinatore solitario con maschera da pagliaccio e coltello portò via circa 300 euro dal bar in via Carlo Emanuele III a Voghera.

Stefano Zanette