Pavia, maxi sequestro di falsi prodotti “Made in Italy” in Lomellina. Il valore? 1 milione di euro Oltre 30mila capi di abbigliamento importati da India e Cina con etichetta taroccata ritirati dalla Guardia di Finanza in un grande magazzino, insieme a 250mila cartellini contraffatti e 100mila giocattoli non a norma