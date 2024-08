Voghera, anziano truffato da finti tecnici: rubati gioielli d'oro

Voghera (Pavia), 6 agosto 2024 - Non si è insospettito per il controllo all'impianto di riscaldamento fuori stagione. E solo dopo che i due finti tecnici si erano già allontanati ha scoperto che gli erano stati portati via alcuni gioielli d'oro, realizzando solo tardivamente di essere stato ingannato e derubato. Un pensionato, di 87 anni, ha denunciato ai carabinieri di Voghera quello che era successo nei giorni scorsi nella sua abitazione, in via Carlo Marx. I truffatori, come quasi sempre, erano in due. Si sono presentati alla porta dell'anziano millantando di dover fare un controllo all'impianto di riscaldamento. Forse il pensionato ha pensato che proprio d'estate, quando gli impianti non sono in funzione e i tecnici non sono impegnati in riparazioni urgenti, poteva essere il periodo giusto per un simile controllo ed è quindi cascato nel tranello dei truffatori. Seguendo un copione ben collaudato, mentre uno dei due finti tecnici teneva impegnato il padrone di casa, il complice poteva aggirarsi indisturbato nell'abitazione in cerca di qualcosa di prezioso da rubare, trovando dove teneva nascosto l'oro e portando via un bottino in gioielli dal valore che non è stato quantificato. Terminato il finto controllo i due impostori se ne sono andati con tutta calma e solo quando erano ormai lontani la vittima ha scoperto l'ammanco e si è reso conto di quel che aveva subìto. Forze dell'ordine e aziende di servizi ricordano sempre agli anziani che vivono da soli, più presi di mira da simili malviventi senza scrupoli, che nessun tecnico si presenta mai a casa senza un appuntamento richiesto o comunque prefissato. E anche in caso di dubbio è sempre meglio non aprire la porta ma verificare telefonicamente l'identità dei presunti tecnici contattando i numeri delle aziende di servizi a cui dicono di appartenere o anche il numero di emergenza 112. Spesso basta non aprire subito la porta per far allontanare i malintenzionati, che per non rischiare di essere sorpresi in flagrante fuggono prima che possano arrivare sul posto le forze dell'ordine.