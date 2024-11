Sartirana, assalto fallito al bancomat: scatta l’allarme e banditi in fuga

Sartirana Lomellina (Pavia), 23 novembre 2024 - Assalto fallito al bancomat della Bpm, in via Cavour a Sartirana Lomellina. L'allarme è scattato in piena notte, circa un quarto d'ora prima delle 5 di oggi, sabato 23 novembre. Non c'è stata esplosione, ma un tentativo di forzatura della fessura dalla quale escono le banconote dei prelevamenti e nella quale vengono inseriti i versamenti di contanti. Gli ignoti malviventi non sono però riusciti nel loro intento, ma hanno fatto scattare l'allarme per il tentativo di manomissione dello sportello automatico.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione, della Compagnia di Vigevano, ma hanno trovato solo i segni lasciati dai ladri, che erano nel frattempo fuggiti a mani vuote. Come sempre avviene in simili circostanze, sono stati acquisiti i filmati registrati dall'impianto di videosorveglianza, per le indagini finalizzate a identificare i responsabili. Non sembra comunque l'azione di una banda organizzata e specializzata in assalti notturni a bancomat e Postamat, che solitamente hanno modalità differenti, quasi sempre con esplosivo o anche con più sofisticati sistemi anche elettronici per impossessarsi dei contanti presenti negli sportelli automatici. In questo caso invece il maldestro tentativo di forzatura ha avuto l'unica conseguenza di far scattare l'allarme.