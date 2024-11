Anfo, rapina alle Poste: banditi in fuga con sedicimila euro

Anfo – 15 novembre 2024 - Rapina oggi, venerdì 15 novembre, nell'ufficio postale di Anfo, piccolo centro che si affaccia sul lago d'Idro. Stando a una prima, sommaria ricostruzione due malviventi dopo mezzogiorno hanno fatto irruzione alle Poste con il volto travisato e hanno puntato i dipendenti.

Li hanno minacciati - non è chiaro se con un'arma o meno - e obbligati a consegnare tutti i contanti presenti in quel momento nelle casse, circa sedicimila euro secondo una prima stima di massima. Poi si sono dileguati velocemente a piedi per le vie del paese. Sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Salò, che si stanno occupando delle indagini.

Hanno già acquisito le immagini delle telecamere di videosroveglianza, da cui sperano di acquisire elementi utili all'identificazione dei rapinatori.