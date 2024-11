Rapinarono due coetanei in via Bossolaro a Pavia: denunciati due giovani, uno è minorenne

Pavia, 18 novembre 2024 – L’accusa è di aver strappato la collana d’oro a due ragazzi di 18 anni, che stavano passeggiando in una via del centro di Pavia. I carabinieri della Stazione di Pavia hanno deferito in stato di libertà due cittadini di origine egiziana, uno dei quali minore, ritenuti responsabili di una rapina avvenuta il 6 settembre, quando due ragazzi pavesi che stavano percorrendo via Bossolaro, sono stati avvicinati da un gruppetto di giovani nordafricani, uno dei quali, con una mossa repentina, ha strappato la collana in oro che portavano al collo, dileguandosi a piedi immediatamente per le vie circostanti.

Acquisita la denuncia dei derubati, i militari hanno avviato le indagini, che hanno permesso di identificare due degli autori, con il conseguente deferimento del maggiorenne alla procura di Pavia e del minorenne alla procura dei minorenni di Milano.