L’Open day fa scoprire il bello del Ticino

Incontriamoci al Death Cafè
Pavia
CronacaL’Open day fa scoprire il bello del Ticino
16 set 2025
MANUELA MARZIANI
Cronaca
Forte del successo della prima edizione alla quale hanno partecipato 250 persone, sabato e domenica si replica. Torna l’"Open day sul fiume: alla scoperta del Ticino tra tradizione remiera ed enogastronomica" che vuole avvicinare i pavesi al Ticino e agli sport che vi si possono praticare. Per due giorni sarà possibile sperimentare gratuitamente gli sport d’acqua, scoprire percorsi naturalistici e gustare le eccellenze enogastronomiche locali nella cornice del ponte Coperto. "Il Ticino è parte integrante della nostra identità – ha detto l’assessora ai turismo Angela Gregorini –. Con Open day sul fiume vogliamo offrire a tutti l’opportunità di vivere il fiume in modo attivo, sostenibile e partecipato, unendo sport, natura e tradizione gastronomica. È un invito a scoprire e riscoprire la bellezza del nostro territorio e a rafforzare il legame con il fiume che ha segnato la storia e la vita di Pavia".

Sabato e domenica dalle 10 alle 12 e poi dalle 14 alle 18 sono previste prove pratiche di canoa, dragonboat, barcé, voga pavese e veneta, canottaggio, con istruttori delle società remiere (Cus Pavia, Canottieri Ticino, Battellieri Colombo, Club vogatori pavesi). Alle 10 e alle 15 saranno effettuate visite guidate lungo le sponde del Ticino (su prenotazione, max 30 persone – info@prosceniospettacoli.it) e dalle 18 alle 20 degustazioni enogastronomiche in piazzale Ghinaglia (accesso con almeno due timbri sul "Passaporto del fiume"). Domenica per tutta la giornata ci saranno stand informativi e attività di animazione sul fiume. Il desk di accoglienza in piazzale Ghinaglia sarà attivo per l’intera durata della manifestazione: sarà distribuito il "Passaporto del fiume" che, con due timbri, darà accesso alla degustazione. Tra i prodotti: focaccia, salumi e formaggi tipici, riso venere con verdure, mini arancini, sformatini di zucca, stafforella e vini dell’Oltrepò pavese.

M.M.

