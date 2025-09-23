Referendum sulla fusione fra Lirio e Montalto Pavese: il sì vince con percentuali bulgare

Lirio e Montalto Pavese, 23 settembre 2025 – “Un risultato storico per Montalto e Lirio”: è stato definito così il risultato del referendum con cui domenica è stato chiesto ai cittadini di entrambi i paesi se volessero che Lirio fosse incorporato nel Comune di Montalto. La risposta è stata chiarissima: a Montalto ha detto sì l’84% degli aventi diritto, che sono 870, mentre a Lirio lo ha fatto l’83,9% che sono 185.

Guardando ai voti, a Lirio sono stati 10 i no e 52 i sì, mentre a Montalto 49 no e 270 i sì. "Una pagina che resterà nella storia, frutto di un comitato per il sì unito e determinato a guardare oltre gli interessi del presente, con lo sguardo rivolto al futuro” hanno commentato i sostenitori della fusione. “Le due comunità hanno approvato il progetto dimostrando equilibrio e lungimiranza – ha commentato il sindaco di Montalto Paolo Repossi –. Convocheremo i consigli comunali e avvieremo l’iter in Regione per sancire i nuovi confini di Montalto Pavese”.

La sindaca di Lirio, Elisabetta Magnani, ha aggiunto: "Con la fusione non perdiamo la nostra identità, la rafforziamo in un progetto più ampio, capace di garantire servizi migliori e opportunità. Possiamo dire con orgoglio che abbiamo scelto insieme il futuro”.

Secondo uno studio di fattibilità redatto dalla Fondazione Romagnosi, con la fusione dovrebbe arrivare un contributo statale straordinario di oltre 4,4 milioni in 15 anni, pari a 24mila euro al mese da spendere per investimenti, manutenzioni e servizi. “Più aziende o Comuni si riuniscono e più riusciranno a farsi sentire – ha commentato Gianpietro Fortunati, artigiano di Lirio –. Inoltre ci sarà più lavoro e tanti benefici verranno di conseguenza”. Anche i più giovani lo credono. “Sono innamorata di Lirio dove sono nata – ha commentato Rebecca Conzini, studentessa – non la lascerei mai. Credo che un accorpamento possa ravvivare un po’ il paese”.

Per avere valore al referendum doveva rispondere il 50%+1 degli elettori, ma la risposta è stata molto più elevata. Anche i sostenitori del no, la lista Viviamontalto, hanno garantito un confronto democratico. Con il nuovo anno, scatterà la fusione per incorporazione: Lirio, che conta 200 abitanti, nessun dipendente comunale e un debito bassissimo, diventerà una frazione di Montalto.