Tentano di rubare uno smartphone con la “tecnica del foglio” ma finiscono in manette

Milano, 25 maggio 2025 - Tentano di rubare uno smartphone usando la “tecnica del foglio di carta” coprendo il cellulare e distraendo alcuni ragazzi ma finiscono in manette

Ieri pomeriggio la Polizia di Stato ha arrestato due cittadini romeni, una donna di 27 anni e un uomo di 22, entrambi con precedenti e irregolari sul territorio nazionale, per furto aggravato in concorso.

Vittima prescelta dai ladri era un gruppo di ragazzi

Intorno alle 15:30, gli agenti della sesta sezione della Squadra Mobile milanese, mentre stavano prestando servizio per contrastare i reati predatori nelle vie centrali della città, hanno notato la coppia che, partendo dalle vie attorno piazza Duomo, si stava muovendo tra i clienti dei bar e ristoranti. In via Dante: l'uomo è rimasto all'esterno di un fast-food mentre la donna, in costante contatto visivo con l'uomo, è entrata nel locale.

A un tavolo erano seduti tre ragazzi e uno di loro, un ragazzo albanese di 20 anni, si e' alzato per andare alla toilette lasciando lo smartphone sul tavolo, in custodia agli amici. In quel momento la ragazza si è avvicinata per chiedere loro dei fazzoletti di carta, appoggiando un foglio sul tavolo; è riuscita così a distrarre i due ed è uscita dal locale con il cellulare per raggiungere il complice.

I poliziotti sono intervenuti per bloccare e arrestare i due e hanno riconsegnato lo smartphone al proprietario