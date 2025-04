Prelievi del sangue nell’ambulatorio municipale. Firmata una convenzione tra Comune e Asst

Il servizio di prelievo del sangue, una volta alla settimana e con prenotazione alla farmacia comunale. Sarà il nuovo servizio offerto dall’ambulatorio di Borgo San Siro, che si trova nel complesso del palazzo comunale. Ciò sarà possibile grazie alla collaborazione con il Laboratorio analisi dell’ospedale Vigevano avviata a seguito della convenzione firmata tra il Comune e Asst. L’avvio è previsto già nelle prossime settimane. Ne sarà referente il dottor Livio Ragone che da diverso tempo, a titolo volontario, effettua le visite in paese dove non c’è un medico di base. Il servizio di prelievo sarà aperto anche ai residenti dei centri limitrofi. Il progetto di Asst replica quello già avviato qualche tempo fa a Lungavilla, in Oltrepò. A Borgo San Siro sarà attivo un giorno alla settimana, si pensa il martedì. Ma se l’afflusso sarà rilevante si potrà estendere ad un secondo giorno. U.Z.