Gianbattista Intini morto in ultraleggero: l’imprenditore è precipitato dopo il decollo

Golferenzo (Pavia), 6 aprile 2024 – È precipitato poco dopo il decollo, è stato trovato ormai privo di vita all'interno del suo ultraleggero, morto sul colpo. Gianbattista Intini, 73 anni, abitava a Golferenzo, noto industriale della famiglia fondatrice della Bitolea, azienda di distillazione di solventi nata negli anni Ottanta del secolo scorso a Landriano, oggi Itelyum Purification, dal 2017 nel gruppo Viscolube, con stabilimento in via Stanislao Intini.

L'ultraleggero di Gianbattista Intini precipitato in una vigna a Golferenzo

L'incidente aereo è successo poco dopo le 13 di oggi, sabato 6 aprile, in località Fusina. L'imprenditore era appena decollato da un terreno di sua proprietà a Golferenzo ed era diretto verso l'aviosuperifice di Spessa Po, ma per cause ancora in fase di accertamento l'ultraleggero è precipitato, schiantandosi al suolo in mezzo a un vigneto.

Sul posto si sono precipitati in codice rosso i soccorsi sanitari di Areu, ma per il 73enne non c'era ormai più nulla da fare. Oltre ai vigili del fuoco, nella vigna del tragico incidente aereo sono quindi arrivati anche i carabinieri, della Compagnia di Stradella, che dopo aver identificato la vittima stanno procedendo con le indagini per chiarire la dinamica e le cause dell'accaduto.