Cassano d’Adda, un aereo ultraleggero si schianta sulla pista: pilota portato in elisoccorso in ospedale

Un aereo ultraleggero si è schiantato, in fase di atterraggio, sulla pista di atterraggio del Campo Volo Baia del Lupo di Cassano d'Adda, in provincia di Milano. Il pilota è un uomo di 63 anni, era l’unica persona a bordo, ed è rimasto per un po’ di tempo incastrato nell’abitacolo ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Melzo dall’elisoccorso.

L’incidente è avvenuto venerdì intorno alle 18.20 e, secondo le prime ricostruzioni, il velivolo ha perso controllo mentre tornava al campo da cui era decollato, probabilmente a causa di un cedimento del carrello (il sistema che sorregge l’aereo a terra, solitamente composto da ruote fissate ad ammortizzatori). Sul posto sono arrivati, oltre ai soccorsi sanitari, i carabinieri di Pioltello, i vigili del fuoco del Distaccamento di Dalmine e i volontari di Treviglio.