Precipita ultraleggero, al volante 79enne che trancia i cavi elettrici

Momenti di grande paura ieri mattina a Cantello quando intorno alle undici un ultraleggero, pilotato da un anziano di 79 anni, ha perso quota ed è precipitato finendo il suo giro nell’aria in un prato.

Sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco e i soccorsi con l’ambulanza, fortunatamente l’atterraggio imprevisto non ha avuto gravi conseguenze per l’anziano, trasportato al pronto soccorso per accertamenti ma in condizioni che non destavano preoccupazione. Sembra che il settantanovenne abbia avuto difficoltà nel momento di atterrare in un campo volo della zona, quindi il velivolo ha perso quota, una situazione che avrebbe potuto avere peggiori conseguenze se solo fosse finito contro qualche edificio.

Prima dell’impatto a terra l’ultraleggero ha però urtato alcuni cavi elettrici, causando danni alla linea quindi si è fermato nel campo, pressoché integro. L’anziano, valutato dal personale sanitario sul posto, ha riportato solo leggere escoriazioni, insomma è andata decisamente bene se si pensa al grave rischio corso.

Solo pochi giorni fa, nella giornata di sabato, ad avere problemi è stato un aliante precipitato a Casciago. Il velivolo è caduto in un giardino privato, nella zona residenziale fra via Leopardi e via Tre Valli.

A dare l’allarme i proprietari della villa e il pilota, un giovane svizzero di ventidue anni che è riuscito a "sganciarsi" in tempo col paracadute, evitando lo schianto a terra.

Per lui fortunatamente solo leggere ferite, mentre il velivolo si è letteralmente spezzato in due dopo l’impatto. Con l’inizio della bella stagione e le giornate particolarmente soleggiate e ventose ovviamente salgono i rischi visto l’aumentare di velivoli nei cieli.

R.F.