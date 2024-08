Trivolzio, prende fuoco l'olio nella pentola mentre sta cucinando: gravemente ustionato 51enne

Trivolzio (Pavia), 18 agosto 2024 - Stava cucinando quando ha preso la fuoco l'olio nella pentola. Un uomo di 51 anni è rimasto gravemente ustionato a una mano in quello che può essere considerato un infortunio domestico, con incendio. E' successo ieri, sabato 17 agosto, nella sua abitazione in via Baini a Trivolzio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che sono riusciti a contenere i danni dell'incendio, rimasto limitato alla cucina, mentre il resto dell'abitazione è rimasto agibile.

Erano circa le 13.30 quando è scattata la richiesta d'intervento al 112 e i soccorsi sanitari hanno trasportato il ferito con l'ambulanza in codice giallo al Policlinico San Matteo di Pavia, non in pericolo di vita, ma con ustioni di grave entità a una mano. Nell'abitazione di via Baini sono intervenuti anche i carabinieri, della Compagnia di Pavia, che dopo lo spegnimento dell'incendio da parte dei vigili del fuoco hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto, anche per accertare eventuali responsabilità. Si sarebbe però trattato di un evento considerato di natura accidentale, tra le mura domestiche, senza altri coinvolti oltre al 51enne rimasto ustionato, forse per una banale disattenzione mentre era ai fornelli. Non sono purtroppo così infrequenti simili incidenti domestici, con conseguenze anche gravi.