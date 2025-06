Boom di adolescenti fumatori. L’Asst attiva un servizio: tutelatevi

Il fumo causa circa l’85% - 90% dei casi di tumore al polmone, oltre ad aumentare il rischio di sviluppo di tumori del cavo orale, della gola, del pancreas, del colon, della vescica, del rene, dell’esofago, del seno e di alcune leucemie. Eppure in Italia fuma il 24% della popolazione adulta, con una prevalenza di donne. Il dato più preoccupante, però, è la diffusione del fumo tra gli adolescenti. Fuma il 30,2% dei ragazzi tra i 14 e i 17 anni e il 62.4% di loro è dedita al policonsumo: sigaretta tradizionale, sigaretta rollata, sigaretta a tabacco riscaldato e sigaretta elettronica. Tra gli adolescenti il policonsumo è raddoppiato in un solo anno, passando dal 38.7% dell’anno scolastico ’22-’23 al 62.4% dell’anno scolastico ’23-’24.

Per questo Asst Pavia ha deciso di attivare un servizio per quanti decidessero di intraprendere un percorso di disassuefazione dal fumo di tabacco/nicotina. L’ambulatorio, gestito dalla dottoressa Assunta Lanza, utilizza un approccio multidisciplinare, che prevede un trattamento integrato medico, psicologico e farmacologico. In occasione della 37ª Giornata mondiale senza tabacco, istituita nel 1988 dall’Organizzazione mondiale della sanità che si è celebrata ieri, l’Ats di Pavia ha organizzato un calendario ricco di iniziative rivolte a scuole, aziende, università e comunità locali, finalizzate alla prevenzione e sensibilizzazione sui danni causati dal consumo di tabacco.

In ambito scolastico, gli studenti dell’istituto Roncalli di Vigevano, dell’istituto Gallini di Voghera e dell’istituto comprensivo di Santa Maria della Versa hanno raccolto mozziconi di sigaretta come giovedì 5 giugno faranno i dipendenti dell’Ats nell’area adiacente alla sede di via Indipendenza. In collaborazione con l’ambulatorio antifumo poi giovedì dalle 9 alle 12,30 è prevista un’attività di sensibilizzazione e counseling nella sede centrale dell’Università, venerdì nella sede del Cravino e sabato in piazza della Vittoria. "È fondamentale sensibilizzare in modo diffuso e continuativo sui rischi legati al consumo di tabacco – ha detto il direttore generale di Ats Lorella Cecconami –, soprattutto tra i più giovani. Promuovere uno stile di vita sano significa anche educare al rispetto dell’ambiente e alla responsabilità individuale nei confronti della collettività".

M.M.