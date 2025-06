La Madonna della Stella risale il Ticino

Tutto pronto per uno degli appuntamenti più suggestivi della devozione mariana: la festa della Madonna della Stella, che ogni anno richiama numerosi fedeli e visitatori. Secondo la leggenda, in una calda estate i mercanti pavesi da Venezia si stavano preparando a tornare a Pavia lungo il Po, quando una donna con un bambino si è avvicinata e ha chiesto un passaggio. I marinai non avrebbero voluto portarla, non intendevano affrontare una traversata lunga una settimana con un piccolino a bordo e una bocca in più da sfamare. È stato uno degli uomini a cedere alla mamma metà del suo cibo e a farla salire in barca per affrontare un viaggio insolitamente rapido. Ma, una volta arrivati a Pavia, uno dei rematori si è accorto con estremo stupore che, pur essendo pieno agosto, la città era completamente imbiancata dalla neve. Non solo, la donna e il suo bambino erano svaniti nel nulla. Ma c’era una luce. Seguendola, i marinai erano arrivati fino alla chiesa del Borgo Ticino, sull’altare c’era la statua della Madonna che aveva il volto della passeggera. Anche il bambino che teneva in braccio sembrava proprio lo stesso e sul petto della Vergine brillava una stella luminosa. Per ricordare l’evento, ogni anno la statua della Madonna della Stella custodita nella chiesa di Santa Maria in Betlem viene portata in processione sulle barche illuminate.

Domani dovrebbero essere i vogatori del Club Vogatori Pavesi a portarla. La celebrazione avrà un significato particolare: inserita nel cammino dell’anno giubilare, la processione si concluderà eccezionalmente in Duomo. Prima di quel momento alle 18 il cardinale Angelo Bagnasco, già arcivescovo di Genova e presidente della Cei, presiederà la messa. Poi la statua alle ore 21 sarà caricata su un barcè delle società remiere e risalirà controcorrente il Ticino con partenza dal fondo di via Milazzo per arrivare al ponte coperto e poi proseguire a piedi per le vie del centro.

M.M.