Benemerenza civica al poeta Biscaldi

Riceverà la civica benemerenza per la cultura e le arti il poeta Alberto Biscaldi. La cerimonia organizzata dal Comune si terrà alle 10,30 di domani. Classe 1999, Biscaldi nato a Vigevano, ha vissuto a Tromello prima di trasferirsi a Parigi. Dottorando in letteratura all’Università Cattolica di Milano e alla Sorbona di Parigi, si è laureato in lingue e letterature moderne con doppio titolo negli stessi atenei. Alcune poesie sono state pubblicate sulla rivista internazionale "Gradiva. International Journal of Italian Poetry" (Olschki). Inoltre ha tradotto dall’inglese alcune poesie di Louise Glück (Premio Nobel 2020). A livello critico, si occupa soprattutto di Louis-Ferdinand Céline. Alla fine dello scorso anno ha ottenuto il premio Agostino Gemelli, una delle onorificenze più alte conferite dall’Università Cattolica di Milano. "Quando mi hanno chiamato per annunciarmi che avrei ricevuto il riconoscimento - ha detto Biscaldi - sono stato molto sorpreso soprattutto per la mia età. Per me è un onore e una responsabiltà".