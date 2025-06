Scontro tra due auto, sei feriti. C’è anche una bimba

Sei persone, tra le quali una bambina di appena un anno, sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto ieri mattina qualche minuto dopo le 9 nel tratto finale di corso Milano che conduce alla rotatoria che immette sulla statale 494. Le cause del sinistro sono attualmente al vaglio dei carabinieri che sono intervenuti per i rilievi utili alla ricostruzione della dinamica. Di sicuro c’è che le due auto si sono urtate in modo molto violento a seguito di urto che dai primi accertamenti risulterebbe frontale-laterale. Nell’incidente sono rimaste coinvolte, oltre alla bambina, una ragazza di 14 anni, tre donne di 36, 48 e 71 anni ed un uomo di 76 anni.

Sul posto, con il personale medico del 118, sono arrivate le ambulanze della Croce Rossa di Mortara, dell’Ata Soccorso, della Croce Azzurra di Abbiategrasso e della Croce Verde di Vigevano. Due dei feriti sono stati trasportati in codice giallo al policlinico San Matteo di Pavia, un terzo sempre in codice giallo all’ospedale di Rozzano (Milano) e un quarto in codice verde al Pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano. Le loro condizioni, seppure serie, non destano particolare preoccupazione.

U.Z.