Spinse a terra un pensionato per rubargli la catenina d’oro. Quattro anni e 4 mesi di carcere

Si era avvicinato ad un anziano che stava camminando in pieno centro cittadino e lo aveva buttato a terra per strappargli la catenina d’oro. Quindi si era dileguato in sella alla sua bicicletta lungo via del Carroccio, proprio alle spalle del Castello, zona con numerose stradine e vicoli nei quali è particolarmente agevole far perdere le proprie tracce. Per quel fatto, avvenuto lo scorso 24 settembre, Abdeln Lahlok, 32 anni, cittadino extracomunitario noto alle forze dell’ordine con diversi alias e con precedenti per spaccio, è stato condannato alla pena di quattro anni e quattro mesi di reclusione e 2.700 euro di multa per tentata rapina aggravata. L’uomo, che nel frattempo è recluso nel carcere milanese di San Vittore per reati di tipo analoghi commessi nella zona del Milanese dove era stato arrestato in flagranza, ha chiesto e ottenuto di poter avere accesso al rito abbreviato davanti al giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Pavia, Pietro Balduzzi, potendo così contare sullo sconto di pena.

La vittima, che era assistita dall’avvocato Annalisa Gasparre, ha ottenuto una provvisionale di mille euro. L’episodio era avvenuto in prossimità dell’arco neogotico di accesso al Castello tra corso della Repubblica, via del Popolo e via del Carrobbio, nel pieno centro della città. La vittima, un uomo di 83 anni, era stato gettato a terra, ma per fortuna non aveva accusato conseguenze gravi. Il fatto per altro era avvenuto alla presenza di numerosi cittadini che avevano fornito agli agenti della polizia locale, intervenuti sul posto, la descrizione del malvivente che era stato identificato in breve tempo anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza del centro. Nei suoi confronti era stata emessa la denuncia che lo ha portato alla condanna.

Umberto Zanichelli