Violenza e minacce per rubare un telefonino. Ventiseienne nei guai

Ha avvicinato un diciassettenne che, intorno alla mezzanotte e mezza dello scorso 11 maggio, stava percorrendo corso Piave a Mortara e lo ha dapprima minacciato impugnando un coltello e successivamente lo ha colpito con un pugno al volto costringendolo poi a consegnargli il telefonino. L’uomo quindi è scappato a piedi per le vie del centro cittadino facendo perdere le sue tracce. Al termine di una breve indagine i carabinieri della stazione di Mortara hanno denunciato a piede libero per rapina M.D.A., 26 anni, rumeno, in Italia senza fissa dimora e con dei precedenti. I militari lo hanno identificato grazie all’accurata descrizione fornita dalla vittima che ha poi riconosciuto direttamente il suo aggressore per il quale è scattato il deferimento alla Procura della Repubblica di Pavia. U.Z.