Minacce e poi ruba la bici. Nei guai richiedente asilo

È stato arrestato per la triplice ipotesi di reato di rapina, tentata rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Il presunto responsabile, un 21enne straniero ospite di un centro di accoglienza a Voghera, è stato intercettato dai carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Voghera dopo la chiamata al 112, nella serata di martedì: dopo aver minacciato un connazionale nel centro di accoglienza, si è impossessato della sua bicicletta, fuggendo per le vie limitrofe. E la stessa cosa aveva già provato a fare appena prima, fallendo però per la reazione della vittima. Quando è stato raggiunto dai carabinieri ha opposto resistenza, arrestato dopo una breve colluttazione. Il 21enne è stato prima accompagnato in caserma per gli adempimenti di rito, poi associato al carcere di Pavia, a disposizione dell’autorità giudiziaria. S.Z.