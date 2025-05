Pavia, furto nel parcheggio dell'ospedale: rubate due moto dopo la caduta in pista

Pavia, 25 maggio 2025 - I ladri hanno approfittato di una caduta in pista per rubare due moto fuori dall'ospedale.

Il furto è stato scoperto nella serata di ieri, sabato 24 maggio, verso le 19.30, in strada Campeggi a Pavia, nel parcheggio del Policlinico San Matteo.

Un motociclista modenese, qualche ora prima, era caduto in pista a Castelletto di Branduzzo ed era finito in ospedale, dal quale poi è stato dimesso per fortuna senza conseguenze particolarmente gravi. Era quindi stato raggiunto al Policlinico dall'amico, anche lui modenese, che aveva caricato le loro due moto, modelli supermotard di marca Husqvarna, 450 di cilindrata, con allestimento da pista e dunque senza targa, sul carrello trainato dall'auto, lasciata poi parcheggiata fuori dall'ospedale. Ma all'uscita, la brutta sorpresa del carrello trovato vuoto, con le due moto rubate, per un valore da quantificare (nuove hanno un prezzo di circa 13mila euro ciascuna, mentre il costo dell'usato è variabile in base alle condizioni e all'allestimento). Sul posto sono stati chiamati i carabinieri, per la denuncia nei confronti di ignoti.

Non è purtroppo la prima volta che dei motociclisti, anche stranieri, vengono derubati dei loro mezzi, ma i precedenti, sia nella zona del Pavese che in Lomellina, erano avvenuti più che altro fuori da ristoranti, approfittando del momento in cui i centauri, dopo la giornata sulle piste, si fermavano a cenare prima di rientrare nelle zone di provenienza. Con il sospetto che i ladri li seguissero proprio dalle piste per attendere il momento propizio per entrare in azione e portare via le moto, ma anche i pezzi di ricambio, dai furgoni o dai carrelli. In questo caso i malviventi hanno invece approfittato delle sfortunata circostanza della caduta in pista del motociclista per mettere a segno il furto fuori dall'ospedale.

Per trasportare la refurtiva, non avendo rubato anche il carrello, i ladri avevano con tutta probabilità a disposizione un furgone sul quale hanno caricato e fatto sparire le due moto.