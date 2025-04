Milano-Sanremo, il fascino delle auto d’antan

Vecchie "signore" che hanno quasi 100 anni sulle ruote come le Bugatti T40 e T37A o la Lancia Lambda Spider Casaro fino alle leggende come le Ferrari, Porsche e Mercedes per arrivare a una Aston Martin V8 del 1972 e a una nuovissima McLaren 750S. Pavia ieri mattina è stata la scenografia naturale della coppa "Milano-Sanremo". Giunta alla sua XVI rievocazione storica, la "Signora delle gare" è partita giovedì dall’autodromo di Monza per raggiungere il lado d’Iseo. Ieri, dopo essere partiti da Sarnico, 90 equipaggi in gara per la corsa più antica d’Italia, hanno raggiunto Pavia dove hanno sfilato lungo via Angelo Scotti e, al termine del controllo orario, si sono cimentati in una prova speciale.

Oltre 100 le prove, comprese quelle di media, più di 1000 i chilometri di gara e 150 i comuni attraversati fino a domani. "Anche quest’anno la rievocazione storica della coppa Milano-Sanremo è stata inserita come prova del Campionato italiano grandi eventi 2025 di Aci Sport, che ha in programma manifestazioni ricche di fascino - ha detto Pietro Meda, vicepresidente vicario di Automobile Club Milano –. Questa manifestazione offre l’opportunità di raccontare la nostra terra attraversando tre regioni, ognuna con la sua storia e le sue meraviglie". Tutti i concorrenti gareggiano utilizzando il carburante sostenibile di Marline Collection, composto per l’80% da materiali rinnovabili e capace di ridurre le emissioni di Co2 del 65%.

M.M.