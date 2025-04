Paura per la polvere nera nell’aria. Il sindaco ordina analisi e pulizia

Dopo la paura dei residenti della zona artigianale, che venerdì hanno visto piovere "neve nera", il sindaco Michele Lissia ha deciso di vederci chiaro. Ieri ha firmato un’ordinanza che chiede al "legale rappresentante della Riso Scotti di attivarsi immediatamente per commissionare a un’impresa specializzata la rimozione delle polveri dalle pertinenze esterne delle unità immobiliari del civico 31 di via Mario Ponzio e dalle aree limitrofe, evitando il risollevamento delle polveri". Inoltre Lissia ha chiesto ad Arpa di analizzare le ceneri e relazionare Comune e Ats. "Abbiamo ricevuto da Arpa una relazione con alcune indicazioni specifiche – conferma Lissia – Queste sono state recepite dagli uffici e ho firmato un’ordinanza con cui chiedo di ripulire l’ambiente dove si sono verificate le emissioni e un campionamento dei residui per capire quali siano state le sostanze immesse nell’aria". Nel frattempo i residenti si sono autotassati e hanno inviato le ceneri a un laboratorio d’analisi privato. Venerdì mattina, quando la zona è stata ricoperta dalla polvere nera, alcuni abitanti hanno accusato bruciori alla gola e mal di testa.