Delitto di Garlasco, Alberto Stasi: “Il Dna di Andrea Sempio sulle unghie di Chiara Poggi? Ci sarà un motivo se è lì”

Pavia, 24 marzo 2025 – È tornato a parlare Alberto Stasi, condannato a 16 anni di reclusione per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Intercettato dall'inviata di ‘Mattino Cinque News’ mentre usciva dal carcere di Bollate per recarsi al lavoro, l'uomo ha velocemente espresso il suo punto di vista sull'avviso di garanzia ad Andrea Sempio, amico del fratello della vittima.

Andrea Sempio, Chiara Poggi e Alberto Stasi

“Sto bene, grazie - ha detto Stasi -, Però fatemi andare che non ho molto tempo”. “Continui a professarti innocente?”, ha chiesto l’inviata. E la risposta: “Sì certo”, ha risposto l'uomo.

Alla domanda su che idea si sia fatto sulla presenza di tracce di Dna compatibili con quello di Andrea Sempio sulle unghie di Chiara Poggi, Stasi ha detto: “Ci sarà un motivo e bisognerà approfondire tutto”. Infine, sull'uomo nuovamente indagato per il delitto, ha ribadito: “Non ci siamo mai conosciuti”.

L'avvocato Angela Taccia, legale di Sempio e presente in studio durante la messa in onda del servizio, si è nuovamente mostrata perplessa riguardo il nuovo filone di indagini che coinvolge il suo assistito: “Voglio capire come fanno a dire che quello è il Dna di Andrea se il prelievo coattivo è stato effettuato solo il 13 marzo?”.

Qualche giorno fa, in un’intervista esclusiva a ‘Quarto Grado’, proprio Sempio aveva detto: “Io non c'entro assolutamente nulla con il fatto. In questa vicenda non ho nessun peso sulla coscienza, non ho nulla da tenere nascosto, non ho segreti”. E ancora: “Sono contento che le autorità vadano a indagare, a scavare il più possibile. Non c'è nulla, guardino tutto, va benissimo, facciano tutto quello che devono fare, così da chiarire una volta per tutte la mia posizione”.

Sempio ha inoltre negato di aver avuto una relazione segreta con Chiara Poggi: “Non c'è mai stata una relazione, non c'è mai stato nessun contatto personale, non solo fisico, ma non c'è mai stata una chiamata sul cellulare, un contatto, un'uscita con amici. Non c'è e non ci può essere”.

“Frequentavo la casa - ha nuovamente sottolineato - quindi dovessero trovare delle mie tracce, Dna, impronte, frequentavo la casa, cioè ero lì nei giorni precedenti, andavo lì con Marco. E per questo non sarei stupito”. “Quello che mi dà da pensare – ha concluso – è che, adesso, dicano 'Dna probabilmente da contatto'. Pero se fosse Dna da contatto, allora non dovrebbe esserci una parte minima e infinitesimale. Mi aspetterei una quantità sostanziosa, ben evidente”.