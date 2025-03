Andrea Sempio e l’omicidio di Chiara a Garlasco: “Innocente, non c’entro nulla. La famiglia Poggi crede in me, non ha mai avuto dubbi”

Garlasco (Pavia), 19 marzo 2025 – “Sono innocente. Con questa storia non c'entro nulla. Lasciamo lavorare le autorità e vedrete che andrà tutto bene”. Sono le parole di Andrea Sempio ai microfoni di ‘Chi l'ha visto’. Il 37enne si trova nuovamente indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco, il 13 agosto 2007, è tornato al lavoro dopo alcuni giorni di pausa. L'intervista integrale andrà in onda questa sera su Rai 3 alle 21.20.

Andrea Sempio

"Aspetto il corso della giustizia”

“Dal punto di vista legale sono tranquillo – spiega Sempio – mentre dal punto di vista mediatico mi sta pesando di più”. Arrabbiato? “Sono un po' infastidito da tutta la questione”. Ma non aggiunge altro nonostante le domande, come quando gli viene chiesto se quel giorno incontrò la vittima: “Per il momento non c'è nient'altro da dire di più sulla vicenda. Quando sarà il momento parleremo. Adesso dobbiamo solo aspettare che tutto faccia il suo corso”.

Chiara Poggi

La famiglia di Chiara Poggi

Riguardo i Poggi, il 37enne, che all’epoca del delitto era poco più che maggiorenne, è sicuro: “La famiglia crede in me, non hanno mai avuto dubbi. E con Marco (suo amico e fratello della vittima, ndr) mi sento ancora. Se ho bisogno di sentirlo però lo chiamo direttamente, non lo sento attraverso i media”.

Le indagini su Sempio

Il suo avvocato, Massimo Lovati, fa sapere che Sempio “vuole tornare alla sua vita”. “Penso che sia tornato al lavoro” ha detto, in quanto il giovane aveva preso alcuni giorni di ferie dal negozio di telefonia presso cui è impiegato dopo aver saputo delle indagini a suo carico. Una decisione, quella del rientro, presa a una settimana dalla diffusione della notizia, dato che “tanto questa situazione si protrarrà a lungo”.

Alberto Stasi

Il prelievo e il test del Dna

Sempio rimane intanto in attesa degli esami genetici, dopo che la settimana scorsa è stato sottoposto coattivamente a un prelievo del Dna, una cui traccia sarebbe stata rinvenuta sulle unghie di Chiara Poggi. Gli accertamenti disposti dalla Procura, essendo ripetibili, potrebbero essere quindi eseguiti anche senza il contraddittorio tra le parti. "È possibile - ha detto il legale - che noi lo verremo a sapere soltanto a cose fatte”. Lovati ha poi affermato di non aver ricevuto ancora alcuna notifica in merito agli esami genetici e per questo desume al momento che possano anche venir disposti nella forma “ripetibile”, ossia senza il contraddittorio tra le parti.