Giallo sulla morte di Fabio Friggi, rilievi del Ris nella villetta di Trivolzio: i punti che non tornano

Trivolzio (Pavia), 23 agosto 2023 - Ris sulla scena, di quello che sembra sempre più un crimine. Gli specialisti dei carabinieri del Reparto investigazioni scientifiche di Parma sono arrivati nella mattinata di oggi, mercoledì 23 agosto, per eseguire i rilievi nella villetta in via Delle Orchidee a Trivolzio, dove venerdì scorso è stato trovato il corpo ormai senza vita di Fabio Friggi, 44enne residente a Motta Visconti anche se originario di Casorate Primo.

Al momento sono in corso i rilievi scientifici che dovranno chiarire la dinamica dell'accaduto, come pure l'autopsia, che, anche senza conferme dalla Procura, sarebbe programmata sempre per oggi. E fondamentale sarà il parere del medico legale sulla causa del decesso, se compatibile con una caduta accidentale dalle scale oppure se conseguenza di un'aggressione subìta dal 44enne. Le scale si trovano però all'interno dell'abitazione dell'amica 25enne, che al momento non risulta indagata, ma che non sarebbe stata in grado, fornendo versioni contrastanti, di spiegare come il corpo di Fabio Friggi sia finito nel cortile esterno dell'abitazione.

Non ci sono infatti altri accessi laterali della casa sul cortile, l'unico collegamento è attraverso la porta dell'ingresso principale. Ma dopo la presunta caduta dalle scale, il 44enne era ancora in grado di trascinarsi all'esterno? O è stato spostato? E, se fosse stato spostato, quando era ancora vivo o quando era già morto? Tanti gli interrogativi per il momento senza risposte, che potranno arrivare dagli esiti degli accertamenti in corso.