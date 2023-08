Giallo a Trivolzio, 44enne trovato morto in casa di una giovane amica: indagini in corso

Trivolzio (Pavia), 19 agosto 2023 - E' stato trovato morto, apparentemente per una caduta dalle scale interne dell'abitazione di una amica, ma con indagini in corso per accertare l'accaduto.

Fabio Friggi, 44enne residente a Motta Visconti (Milano), originario di Casorate Primo (Pavia), era probabilmente morto già da parecchie ore quando nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 18 agosto, è stato lanciato l'allarme dall'abitazione, poi posta sotto sequestro per gli accertamenti tecnici, in via Delle Orchidee a Trivolzio. Il decesso risalirebbe infatti alla nottata o al primo mattino, anche se sarà l'autopsia, disposta dal magistrato, a chiarire sia l'orario che le cause del decesso.

Il corpo era riverso sulle scale interne dell'abitazione, lasciando ipotizzare una morte avvenuta a seguito di una caduta accidentale. Dell'uomo era stata denunciata il giorno prima, da parte della sorella, la scomparsa, un allontanamento volontario che lo aveva portato con la sua auto a Trivolzio, nella casa dove è stato poi trovato ormai privo di vita.

A lanciare l'allarme sarebbe stata la stessa amica, che lo aveva ospitato nell'abitazione, in cui vive anche con la madre. Si tratta di una ragazza molto più giovane, di circa una ventina d'anni in meno della vittima. I due si conoscevano fin da quando lei era minorenne e lo aveva anche denunciato, una decina d'anni fa, per molestie, ma evidentemente poi i rapporti fra loro si erano riallacciati, pare di recente. Quel che è accaduto nella notte tra giovedì e ieri è però al vaglio delle indagini, condotte dai carabinieri, nel consueto massimo riserbo tenuto dalla Procura di Pavia.