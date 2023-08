Trivolzio, Fabio Friggi trovato morto: gli ultimi spostamenti della sua auto. Ecco dove è andato

Trivolzio (Pavia), 20 agosto 2023 - Due transiti in piena notte, all'una e mezza e alle due di venerdì 18 agosto. La Fiat Panda bianca di Fabio Friggi, il 44enne di Motta Visconti trovato morto venerdì pomeriggio nell'abitazione della giovane amica in via Delle Orchidee a Trivolzio, è passata più volte negli ultimi giorni sotto le telecamere di videosorveglianza del Comune che registrano i transiti in ingresso e in uscita dal paese.

L'ultima volta che l'auto è entrata a Trivolzio erano appunto le 2 di notte, ma dopo essere uscita verso Trovo solo mezz'ora prima. Già nel pomeriggio di giovedì la stessa auto era arrivata in paese, quando l'uomo aveva probabilmente raggiunto l'amica 25enne, fermandosi poi per diverse ore, forse già a casa di lei.

Era lo stesso pomeriggio di giovedì quando il 44enne era uscito, verso le 17, dalla sua casa a Motta Visconti, dicendo alla figlia 14enne che sarebbe andato a cena con amici ma che non sarebbe tornato tardi. Invece non è più tornato e la sorella ne aveva denunciato la scomparsa.

Secondo quanto avrebbe riferito la 25enne che ha chiamato i soccorsi verso le 14.30, dopo essersi svegliata e aver trovato l'amico privo di vita nel cortile esterno all'abitazione, con un grave trauma cranico che sembrerebbe essere stato causato da una caduta dalle scale interne alla villetta, l'uomo aveva passato lì la notte. Erano insieme anche prima, durante e dopo gli ultimi transiti dell'auto in piena notte? La Fiat Panda è stata poi trovata fuori dall'abitazione e posta sotto sequestro per accertamenti.