Gli rubano la bici. Rider senza lavoro

L’ha persa di vista solo i pochi istanti necessari per entrare nel fast food a prendere i sacchetti con il cibo da consegnare a domicilio, ma quando è uscito dal locale era sparita. Una bicicletta elettrica è stata rubata a un rider fuori dal McDonald’s di via Martiri della Libertà, al centro commerciale Porta Baratta di Voghera. È successo verso le 14 di sabato, quando sul posto sono stati chiamati i carabinieri, intervenuti con una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Voghera. Ma le ricerche nella zona del ladro con la bici rubata non hanno avuto esito. I militari hanno avviato le indagini sull’accaduto, anche acquisendo i filmati degli impianti di videosorveglianza del centro commerciale e delle strade limitrofe, che potrebbero aver ripreso il fuggitivo. Nessuno avrebbe visto l’accaduto e al momento non è neppure chiaro se il ladro sia fuggito in sella alla refurtiva o se l’abbia caricata, e quindi occultata, su un furgone. Oltre al valore della bicicletta elettrica in sé, il rider ha subìto anche il danno di ritorvarsi privo del proprio mezzo di lavoro e di non poter quindi proseguire nelle consegne. Le bici dei rider vengono spesso prese di mira con aggressioni e rapine.