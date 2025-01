Mortara, raffica di furti: si punta sul rafforzamento della videosorveglianza

Mortara, 17 gennaio 2025 – Un furto riuscito, almeno altri quattro tentati e un’auto danneggiata. È Il bilancio di quanto avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì a Mortara dove il problema della sicurezza torna ad acuirsi. Una serie di episodi che hanno riportato in primo piano un tema in effetti mai accantonato, quello della sicurezza nel territorio della Lomellina con particolare riferimento alle sue realtà maggiori, Vigevano e appunto Mortara.

La polizia locale della seconda città lomellina fa il possibile sia con il personale che con la rete di videosorveglianza ma è chiaro che non basta per fa fronte ad una situazione così grave. Intanto però il Comune ha messo a disposizione delle forze dell’ordine le immagini delle telecamere di videosorveglianza utili nelle indagini avviate per risalire ai responsabili di questi episodi che potrebbero anche essere gli stessi.

Nel frattempo l’amministrazione comunale mortarese ha avanzato alla Regione la richiesta di fondi per poter acquistare due pistole a impulsi elettrici, i taser e una nuova telecamera sfruttando un bando regionale. L’impegno di spesa previsto supera di poco i 50mila euro e il Comune ne ha chiesti la metà a titolo di finanziamento mentre per la restante parte provvederà con risorse proprie. Nel progetto oltre alle strumentazioni è prevista anche la specifica formazione del personale della polizia locale all’uso dei taser. Nello stesso progetto rientra anche l’acquisto, già effettuato, di una telecamera di ultima generazione che verrà posizionata in piazza Silvabella, in pieno centro e che è la gemella di quella che è già attiva in stazione, un altro punto “caldo” della città considerato anche il fatto che quello di Mortara è lo scalo ferroviario più importante del territorio.