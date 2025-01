Codogno, ladri sull’auto rubata inseguiti e bloccati: a bordo arnesi da scasso per rubare negli appartamenti

Codogno (Lodi), 11 gennaio 2025 – Inseguimento e ladri in fuga questa sera attorno alle 18 all'incrocio tra viale Buonarroti e viale Gandolfi a Codogno: secondo quanto appreso, i carabinieri della Compagnia di Codogno hanno al termine del testacoda arrestato un uomo che si trovava all'interno di una Ford Kia probabilmente rubata in provincia di Como. Si tratterebbe un 25enne, pare di nazionalità albanese, che è rimasto lievemente ferito. Assieme ai presunti complici che si trovavano in macchina con lui, e che sono riusciti a scappare, quasi sicuramente stavano cercando di colpire all'interno del comparto residenziale di piazzale Polenghi Lombardo.

La macchina si è fermata proprio all'incrocio e i ladri si sono dati alla fuga vedendo i carabinieri che provenivano da viale Buonarroti. All'interno dell'auto i militari dell'Arma hanno trovato diversi arnesi da scasso. È allarme rosso per i furti negli appartamenti: ieri sera infatti a Santo Stefano Lodigiano, a quanto pare, c’è stato un tentativo di furto in via Forni mentre sembra che i carabinieri abbiano intercettato un’auto in via Piave.