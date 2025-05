L’Arte va in vetrina. Un week-end speciale

Il progetto si chiama "Vigevano c’è" ed è promosso dai commercianti del centro storico in collaborazione con il Distretto urbano del commercio "La Dimora Sforzesca" e con il supporto dell’Associazione commercianti e ha come obiettivo quello di riscoprire il centro cittadino. Per questo ogni prima domenica del mese è stato programmato un evento. Quello del prossimo week-end sarà "Arte in vetrina". Sarà per l’appunto l’arte in ogni sua declinazione la protagonista con opere che saranno esposte sia nelle vetrine che negli spazi adiacenti le attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa. A coloro che si troveranno a passeggiare lungo piazza Ducale e nelle vie del centro sarà offerta la possibilità di ammirare opere d’arte visiva, ma anche installazioni e fotografie e di assistere a varie performance. Per l’occasione tutti i negozi del centro saranno aperti consentendo un’ulteriore possibilità per lo shopping. Si tratta di un segnale importante per la città soprattutto alla luce del fatto che, negli ultimi mesi, proprio il cuore della città è stato teatro di preoccupanti episodi di cronaca. Con questa iniziativa si punta a cambiare rotta facendo tornare a vivere il centro cittadino e offrendolo ai vigevanesi e ai turisti.

U.Z.