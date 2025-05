Sono arrivati i taser. Da oggi in dotazione alla Polizia locale

Body-cam, spray al peperoncino, bastini estendibili. E da oggi nella dotazione degli agenti della polizia locale di Vigevano entra anche il taser. Ad oggi gli agenti che hanno l’abilitazione al suo utilizzo sono 12 ma l’obiettivo è quello di raddoppiarli entro la fine dell’anno. Vigevano è l’unico Comune della provincia ad aver dotato i suoi agenti dello strumento dopo che la sperimentazione, avviata nel capoluogo, è stata interrotta.

"Il taser – spiega l’assessore alla polizia locale Nicola Scardillo che ieri ha presentato l’iniziativa con il comandante Giuseppe Calcaterra – non deve essere considerato uno strumento coercitivo ma piuttosto come un mezzo di contenimento e dissuasione che deve essere utilizzato esclusivamente in situazioni di particolare criticità. Consentirà un intervento più sicuro, meno invasivo e in qualche circostanza anche risolutivo, evitando che alcune situazioni degenerino". I taser in dotazione al comando di via San Giacomo, al momento due, sono di ultimissima generazione e hanno richiesto un investimento di 14 mila.

U.Z.