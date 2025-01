Furti, raffica di assalti nella notte. Solo uno va a segno

Ladri in azione nella notte, ai danni di bar. Nella stessa nottata tra martedì e ieri, a Mortara, ignoti malviventi, probabilmente gli stessi, hanno messo a segno un furto in via Lomellina, al Mio Bar, e si sono poi spostati in piazza Monsignor Dughera, prendendo di mira un altro locale, in questo caso però senza riuscire a entrare. Dal bar hanno portato via le banconote lasciate come fondo cassa e alcune bottiglie di alcolici. Hanno portato a termine il colpo con rapidità e nonostante abbiano fatto scattare il sistema d’allarme sono riusciti a dileguarsi. In piazza Dughera, invece, hanno solo cercato di forzare la saracinesca, ma non sono neppure entrati.

A mani vuote sono fuggiti anche altri ladri, nella stessa notte, che hanno preso di mira il distributore di carburante IP lungo l’ex Statale 596, in località Santo Spirito di Gropello Cairoli (nella foto). Verso le 3 di ieri sono arrivati in due, con i volti travisati, e con un flessibile hanno tagliato la colonnina del self service facendo però scattare l’allarme e sono dovuti scappare prima di mettere le mani sui soldi. Per i tre episodi indagano i carabinieri.

S.Z.