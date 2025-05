Vescovo in visita alla Riso Scotti: vi auguro di crescere ancora

Dopo aver incontrato tutti i rappresentanti eletti in Consiglio comunale partecipando a una seduta dell’assemblea cittadina, il vescovo di Pavia, Corrado Sanguineti ieri ha fatto visita alla realtà imprenditoriale più importante della città, Riso Scotti. Il monsignore ha visitato la sede dello stabilimento che si trova nella zona industriale per impartire la sua benedizione ai moltissimi dipendenti e collaboratori. Accolto dal presidente Dario Scotti con la sua famiglia e da tutta la comunità Riso Scotti, il vescovo ha colto l’occasione per incontrare e stringere la mano a ciascun operatore informandosi sulla provenienza di ognuno e sul legame che mantiene con la città e la provincia. "È stato un momento, simbolico e spirituale – hanno fatto sapere da Riso Scotti –, un’occasione di riflessione e augurio positivo per tutti, indipendentemente dalle convinzioni religiose e personali". Dopo ave parlato con i vertici aziendali e tutti i lavoratori, monsignor Sanguineti ha rivolto un incoraggiamento: "Auspico che possiate proseguire in un’attività che mi auguro sia sempre florida di crescita e sviluppo. Un impegno che è molto importante per l’intero territorio al quale la Riso Scotti appartiene".

M.M.