Tutti i segreti del Castello. Primo Festival medievale

Un ponte del Primo Maggio per tornare indietro nella storia. Il castello di Lardirago fino a domenica ospita la prima edizione del Festival medievale, kermesse aperta a tutti con cortei in costume, cene medievali, rievocazioni storiche, spettacoli e dimostrazioni straordinarie che faranno fare un vero salto nel tempo. Primo appuntamento che richiamerà i migliori arcieri d’Italia, saranno i campionati italiani di società che anche oggi vedranno impegnati nella finale gli atleti di maggior valore. Dimostrazioni di tiro con l’arco, inoltre, si potranno vedere oggi e sabato alle 17, mentre alle 15,45 di oggi, sabato alle 11,30 e domenica alle 15,45 si potrà assistere alle spettacolari dimostrazioni delle macchine da guerra medievali in azione. Catapulte, trabucchi e altre invenzioni belliche prenderanno vita come se si fosse sul campo di battaglia del Medioevo. Per l’occasione, accompagnati da una guida esperta, si potranno effettuare visite alla scoperta del castello compiendo un viaggio affascinante tra sale storiche, torri e leggende secolari e anche rivivere l’atmosfera medievale con una cena a tema nella corte del castello sia stasera sia sabato. L’appuntamento è alle 20 nella corte dell’edificio con spettacoli.

M.M.