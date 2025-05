Anziché pagare ferisce l’operatrice. Cliente in fuga

Ha chiesto un massaggio ma, al momento di pagare, ha ferito alle mani l’operatice che gli aveva praticato il trattamento ed è fuggito. Attimi di paura martedì sera nel centro massaggi di Voghera, dove un trentenne ha aggredito una massaggiatrice cinese e le ha rubato il borsello con effetti personali e denaro. Secondo il racconto della vittima, erano circa le 23 quando, al termine di un trattamento durato 50 minuti, l’uomo anziché pagare ha estratto un coltello minacciando la donna e colpendola alle mani prima di derubarla.

A quel punto la massaggiatrice ha contattato la centrale operativa Sicuritalia, chiedendo immediato soccorso. Durante la telefonata gli operatori hanno ascoltato la voce dell’uomo, che intimava di chiudere la telefonata. Contestualmente sono state avvertite le forze dell’ordine, arrivate sul posto insieme alle guardie giurate che hanno trovato la donna con le mani insanguinate e tracce di sangue anche a terra. Dell’aggressore invece nessuna traccia: era fuggito subito dopo l’aggressione.

Le indagini sono in corso per risalire all’identità del cliente, che potrebbe anche aver premeditato il gesto e simulato la necessità di un massaggio per portarlo a termine. Per dare un nome e un cognome al cliente violento si stanno analizzando le immagini di videosorveglianza della zona, raccogliendo elementi utili all’identificazione del fuggitivo.

M.M.