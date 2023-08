Mortara, decapitata la chiesa di San Lorenzo

Mortara (Pavia) – L’impatto dell’ondata di maltempo che ha interessato sabato una porzione della Lomellina si è avvertita in modo significativo soprattutto a Mortara e Gambolò, la seconda e terza città del territorio. A Mortara sono state moltissime le abitazioni che hanno avuto i tetti pesantemente danneggiati e non si contano le cadute di alberi.

La guglia principale della chiesa di San Lorenzo è stata staccata di netto ed è caduta nella piazza sottostante, per fortuna senza causare danni alle persone. Anche la chiesa di Santa Croce ha dovuto fare i conti con la forza del vento che ha parzialmente divelto la copertura.

Anche a Parona le conseguenze sono stati consistenti con numerosi alberi che sono stati letteralmente abbattuti dalla forza del vento e in diversi casi sono finiti sulle auto parcheggiate sotto di essere causando danni considerevoli. Il tetto del Palasport è stato parzialmente scoperchiato. Inagibile anche il parco comunale di Cilavegna che è stato chiuso come il bosco Acqualunga ed il cimitero. Danni al parco dei Tre Laghi di Gravellona. Anche Gambolò non è stato risparmiato dalla tempesta con black-out e problemi all’erogazione dell’energia elettrica.