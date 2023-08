Vigevano, violento temporale: albero cade sull’ospedale, chiusa la statale Vigevanese

Vigevano, 26 agosto 2023 – Aumenta con il passare dei minuti il bilancio dell’ondata di maltempo che nel pomeriggio ha investito Vigevano e una porzione della Lomellina. Non più di una quindicina di minuti di vento e pioggia sono bastati per causare danni molto ingenti.

All’ospedale un albero è caduto sul reparto di Rianimazione che è comunque attivo; l’ingresso del Pronto soccorso è stato però chiuso e l’accesso è possibile solo dal sotterraneo. Chiusa via Da Vinci tra l’ex- Pronto soccorso e corso Milano.

Danni ingenti anche per le strutture sportive cittadine: il palaElachem di via Cappuccini, il campo del Superga Calcio, dove una cabina dell’Enel utilizzata dagli spettacoli viaggianti è stata spostata di diversi metri abbattendo la recinzione e il vento ha piegato un paio di torri per l’illuminazione e il palaLibertà. Viale dei Mille è stata parzialmente chiusa per la presenza di tegole sulla sede stradale, mentre danni di rilievo si sono registrati al cimitero tanto che il sindaco Andrea Ceffa ha disposto la chiusura per il resto della giornata di oggi e per domani.

Quasi ovunque in città si contano alberi abbattuti, molte le abitazioni scoperchiate e le insegne abbattute. La furia degli elementi ha provocato il distacco di una porzione della copertura della cupola del duomo e in diversi punti di piazza Ducale si è registrata la caduta di calcinacci. Numerose le auto in sosta danneggiata, una in transito è stata colpita da un albero per fortuna senza danni agli occupanti. Danni di rilievo anche nella vicina Mortara dove nel tardo pomeriggio, in concomitanza con un secondo temporale, si è registrata anche una grandinata.

Chiusa la statale Vigevanese

A causa della presenza di rami e cavi elettrici in carreggiata, per via del maltempo, è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni di marcia, la strada statale 494 “Vigevanese”, dal chilometro 21,500 al km 44,000, a Vigevano, in provincia di Pavia.

Lo fa sapere una nota di Anas. "Sul posto sono presenti le squadre Anas, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile", assicura la nota.