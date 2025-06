Supporto alle vittime di violenza. Decolla il progetto “Find me“

Tre obiettivi: donne migranti, vittime di discriminazione; supporto con interventi differenziati, a donne giovani spesso sole nella gestione di condizioni particolarmente complesse; coinvolgimento e formazione del personale sanitario per favorire il riconoscimento e l’invio delle donne vittime di violenza al Centro antiviolenza. Grazie a un finanziamento di Fondazione Cariplo nell’ambito del Bando “Emblematici Provinciali” 2024 e il supporto di Fondazione della Comunità della Provincia di Pavia, la cooperativa LiberaMente-Percorsi di donne contro la violenza onlus ha ideato il progetto “Find me”, che intende contrastare la violenza di genere, in continuità con il precedente emblematico provinciale “Si Cambia Strada”, consolidando i risultati ottenuti e introducendo elementi innovativi per la necessità di concretizzare pratiche di supporto efficaci in tema di violenza di genere. "‘Find me’ è un progetto fondamentale per il Centro antiviolenza, che è capofila - dice Paola Tavazzi, presidente del centro antiviolenza di Pavia -: consente di realizzare azioni concrete finalizzate al supporto di donne vittime di violenza anche attraverso processi paralleli di formazione ai presidi sanitari, percorsi laboratoriali con donne migranti, interventi di sostegno a favore di donne giovanissime. Il finanziamento concesso garantisce alla coop LiberaMente di proseguire con la mission del contrasto alla violenza di genere". "Con questo progetto - aggiunge l’assessora alle Pari opportunità Alessandra Fuccillo - diamo continuità di supporto alle donne che subiscono violenza e sviluppiamo la capacità di cogliere i segnali e intervenire puntualmente agli enti preposti". M.M.