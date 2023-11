Miradolo Terme, ladri entrano in casa dalla finestra: rubati tutti i gioielli d'oro

Pavia - Ladri in azione, sia nel Pavese che in Lomellina. A Miradolo Terme, in strada del Brione, i padroni di casa, rientrati verso le 20 di ieri, sabato 11 novembre, hanno chiamato i carabinieri trovando tutte le stanze a soqquadro. Malviventi rimasti ignoti hanno approfittato dell'assenza dei proprietari, usciti nel pomeriggio verso le 15, e, forzando una finestra, si sono introdotti nell'abitazione indipendente. Una volta all'interno hanno frugato ovunque in cerca di qualcosa di prezioso da rubare. E hanno trovato e portato via alcuni gioielli d'oro, in particolare catenine con ciondoli, braccialetti e anelli, per un valore che non è stato quantificato.

Poco prima, verso le 18.30, a Mortara, in una palazzina in via XXV aprile, i carabinieri sono stati chiamati dai residenti in un appartamento: anche loro, al rientro a casa, hanno trovato evidenti segni di scasso alla porta d'ingresso. Ma in questo caso il furto è rimasto tentato, perché i ladri non sono riusciti a scassinare la serratura. Forse sono stati disturbati, anche se la casa non è dotata di sistema d'allarme. In ogni caso hanno desistito lasciando solo i segni della tentata effrazione sulla porta d'ingresso e, senza essere notati da nessuno dei vicini, sono fuggiti a mani vuote, riuscendo a far perdere le proprie tracce prima che il loro tentativo venisse scoperto.