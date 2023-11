Sette furti in locali e negozi. In carcere il ladro seriale

Si era specializzato in furti, nella stragrande maggioranza in esercizi commerciali, in particolare nei bar. E non è escluso che possa aver messo a segno anche furti in appartamento. E i colpi, quelli per ora accertati dai carabinieri della Tenenza di Seriate, sono stati sette, nell’arco di tempo compreso tra il 2020 e il 2022. Furti a Seriate, Brusaporto, Bagnatica, Albano Sant’Alessandro, Torre de’ Roveri. In pratica nei comuni vicino a casa sua, visto che lui, questo 49enne con precedenti, risiede a Brusaporto. Lunedi sera i carabinieri lo hanno arrestato: il 49enne era già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari e destinatario di un ordine di carcerazione per esecuzione pena. L’attività d’indagine ha consentito di accertare la responsabilità di un 49enne, in ordine a sette furti commessi tra il 2020 e il 2022 nella Bergamasca.

Ora si trova nel carcere di Bergamo, dove sconterà la pena di 3 anni e 7 mesi di reclusione. E sempre i carabinieri della stazione di Bergamo principale, un paio di giorni fa hanno arrestato tre persone, due donne e un minore, rom con residenza in un campo nomadi di Milano, con una sfilza di alias, perché sorpresi dopo aver commesso un furto in un appartamento di via Borgo Palazzo, in città. Una delle due ladre era anche incinta.

F.D.