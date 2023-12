Torrevecchia Pia, si ribalta pullman della Milano-Belgioioso: soccorse 12 persone, 3 feriti

Torrevecchia Pia, 14 dicembre 2023 – Un pullman di linea di Autoguidovie, che gestisce il trasporto pubblico locale in provincia, è uscito di strada adagiandosi in un fosso.

Il pullman stava effettuando la tratta che da Milano porta a Belgioioso quando, verso le 16.20, si è verificato l’incidente nei pressi della frazione Cascina Bianca sulla strada provinciale 9. Sono dodici le persone che si trovavano sul mezzo al momento dell’incidente, di cui tre ospedalizzate: fortunatamente nessuno è ferito in modo grave, infatti i tre feriti sono stati trasportati in ospedale in codice giallo.

L'intervento per riportare il bus in asse (Torres)

Moltissimi i lampeggianti che si vedono alla distanza tra la nebbia. Sul posto, infatti, oltre alle ambulanze, sono intervenute anche le squadre dei vigili del fuoco sia del comando di Lodi che del distaccamento volontario di Sant’Angelo Lodigiano, che hanno lavorato con un’autopompa e un autogru. La strada è stata chiusa per effettuare il recupero del mezzo e i carabinieri sono sul posto per i rilievi.