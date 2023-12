Pavia, auto finisce fuori strada e si ribalta sulla Sp10: 27enne gravissimo

Montebello della Battaglia (Pavia), 8 dicembre 2023 – Il 27enne alla guida dell'auto è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco e portato con l'ambulanza in codice rosso al Policlinico San Matteo di Pavia. Sono gravi le conseguenze di un'uscita di strada, sull'ex Statale 10 Padana Inferiore, nel territorio comunale di Montebello della Battaglia, nel tratto verso Casteggio dall'incrocio con la Sp1 Bressana-Salice. E' successo nella tarda serata di ieri, giovedì 7 dicembre.

La dinamica e le cause sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri della Stazione di Casteggio, della Compagnia di Voghera, intervenuti sul posto per i rilievi. Si sarebbe trattato di un'uscita di strada autonoma, senza altri mezzi coinvolti, con l'Alfa Romeo Giulietta che si è schiantata contro il muro perimetrale di una casa disabitata e dopo essersi ribaltata ha terminato la carambola ancora sulla sede stradale, che è stata chiusa e rimasta bloccata per il tempo necessario prima ai soccorsi e poi ai rilievi.

I vigili del fuoco di Broni hanno estratto il conducente, 27enne di Sarezzano (Alessandria) che era rimasto incastrato nell'abitacolo, mettendo poi in sicurezza la vettura e lo scenario. Già dalla riferita dinamica dell'incidente, con l'auto finita contro il muro, ribaltata e tornata sulla carreggiata, le conseguenze si temevano molto gravi, con l'invio sul posto non solo dell'ambulanza ma anche dell'auto medica con il rianimatore a bordo. E purtroppo l'automobilista è risultato in gravissime condizioni, trasportato con la massima urgenza al San Matteo.