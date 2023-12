Pavia, scontro frontale tra auto e carro attrezzi: 6 feriti, uno è in rianimazione Corteolona e Genzone, schianto nella notte sulla Sp234 per un'invasione di corsia. Ferita una famiglia di quattro persone, madre, padre e i due figli soccorsi poco prima per l’auto in panne. Gravissimo il 27enne alla guida della vettura