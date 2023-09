Menconico, con l’auto si schianta contro la porta di una casa. Muore il lecchese Mauro Corvetto

Menconico (Pavia) – Ha perso il controllo dell’auto ed è andato a sbattere contro il muro di un’abitazione abbattendo una porta che si affacciava sulla strada. Si è interrotta così la vita di Mauro Corvetto, 84 anni. L’anziano residente a Lecco insieme alla moglie, Renata Ferrario di 77 anni, aveva deciso di trascorrere sulle colline dell’Oltrepò Pavese l’ultimo scampolo d’estate. Questa mattina poco prima delle 10 la coppia stava viaggiando su una Yaris nel territorio della frazione di Giarola che si trova nel comune di Menconico. All’improvviso l’utilitaria è stata vista procedere a velocità sostenuta per la discesa in direzione di Varzi e, dopo una curva a destra, andare a schiantarsi contro il muro.

L’ipotesi più probabile è che Mauro Corvetto abbia avuto un malore a causa del quale non sia più riuscito a controllare il mezzo. Sulle ragioni del sinistro indaga la polizia stradale intervenuta insieme all’elisoccorso, alle ambulanze del 118 e ai vigili del fuoco di Voghera. Sono stati i pompieri ad estrarre la coppia dalle lamiere dell’auto. Renata Ferrario è stata trasportata in elicottero al policlinico San Matteo di Pavia in gravissime condizioni, mentre per il marito non c’era più niente da fare. È deceduto sul colpo.

Purtroppo con l’incidente di oggi si allunga la scia di sangue sulle strade pavesi. Giovedì a Villa Biscossi sono finite in un canale con l’auto Emilia Corti, pensionata di 89 anni che abitava a Torino ma era originaria di Mede e la sua amica-badante Maria Vitrano, 71 anni. La sera prima sulla Sp 192 a Gravellona, appena fuori dal centro abitato un ciclista che ancora non è stato identificato è stato investito e ucciso da un’auto mentre pedalava sulla strada in direzione Vigevano.

Infine mercoledì sulla stretta strada intercomunale che collega gli abitati di Filighera e di Genzone, un uomo di 54 anni è morto durante il trasporto all’ospedale dopo essersi schiantato con l’auto contro un trattore. Negli ultimi tre giorni sono state cinque le vittime della strada in provincia di Pavia.