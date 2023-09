Ancora sangue sulle strade pavesi. A Menconico un anziano esce di strada con l’auto e muore

Menconico (Pavia) – Ancora sangue sulle strade pavese. Non sembra avere fine la lunga scia di morti sulla strada nei territori della Lomellina ma anche in Oltrepò. L’ultima vittima è un uomo di 84 anni che è deceduto in un incidente stradale questa mattina alla frazione di San Pietro Casasco del comune di Menconico (Pavia), in Oltrepò Pavese.

L'auto che stava guidando, per cause ancora da chiarire è finita fuori strada. Insieme al pensionato sulla vettura c'era una donna di 77 anni, che è stata trasportata in elisoccorso al Policlinico San Matteo di Pavia: le sue condizioni sono gravi.

Come detto, si tratta solo dell’ultimo caso. Solo ieri sono morte a Mede Emilia Corti, di 89 anni, e Maria Vitrano, 71enne. Erano entrambe residenti a Torino, ma in questi giorni erano insieme in visita da parenti della più anziana, originaria di Mede, che abitano in una cascina non lontana dal luogo dell'uscita di strada letale per entrambe. È successo verso le 10 di giovedì 31 agosto, sulla Sp52, nel territorio comunale di Mede, sulla strada che collega con Villa Biscossi. La dinamica dell'accaduto è al vaglio della Polstrada di Pavia, intervenuta sul posto per i rilievi. Uno solo il mezzo coinvolto, la Fiesta di proprietà dell'89enne ma guidata dalla 71enne, che è uscita di strada, per cause ancora in fase di accertamento, finendo ribaltata nel fossato d'irrigazione che costeggia la Provinciale. Dalla prima ricostruzione della dinamica, l'auto viaggiava in direzione di Mede ed è uscita di strada sulla sinistra rispetto al senso di marcia.

E ancora, il giorno prima, il 30 agosto, un ciclista è morto poco prima delle 21 lungo la provinciale che collega Gravellona a Vigevano. Da una primissima ricostruzione della dinamica del sinistro l’uomo è stato urtato da un suv Range Rover che si stava muovendo nella sua stessa direzione di marcia ed è morto sul colpo. L’impatto è stato violentissimo e il ciclista è stato sbalzato dalla sella ed è finito in un campo adiacente la sede stradale. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Vigevano, il personale medico del 118 ed una ambulanza della Croce Rossa di Vigevano oltre ai vigili del fuoco.