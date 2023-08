Incidente a Mede, auto si ribalta nel fossato: morte 2 donne torinesi di 71 e 89 anni

Mede (Pavia), 31 agosto 2023 - Tragico incidente stradale nel Pavese, morte due donne di Torino. E' successo verso le 10 di giovedì 31 agosto, sulla Sp52, nel territorio comunale di Mede, sulla strada verso Villa Biscossi. La dinamica dell'accaduto è al vaglio della Polstrada di Pavia, intervenuta sul posto per i rilievi. Uno solo il mezzo coinvolto, una Fiesta che è uscita di strada, per cause ancora in fase di accertamento, finendo ribaltata nel fossato d'irrigazione che costeggia la Provinciale.

I soccorsi

Sul posto sono stati inviati con la massima urgenza, in codice rosso, dalla centrale operativa Areu, diversi mezzi di soccorso, tra ambulanza, auto medica con rianimatore a bordo e anche l'elisoccorso fatto alzare in volo da Milano per prestare i soccorsi con la massima tempestività. Purtroppo però per le due donne che erano a bordo dell'auto, una di 71 e l'altra di 89 anni, non c'è stato nulla da fare e dopo i tentativi di rianimazione sono stati constatati i due decessi sul posto.

Una scia di sangue sulle strade del Pavese che si allunga a poche ore dal tragico investimento del ciclista nella serata di mercoledì a Gravellona Lomellina e dopo la morte a Filighera, nel primo pomeriggio di ieri, del 54enne di Belgioioso che s'è schiantato con la sua Panda contro un trattore.