Max Pezzali e la benemerenza a Mauro Repetto: “Il legame tra noi è indistruttibile, il problema è l’uso del nome 883”

Pavia, 23 novembre 2024 – “Fosse per me, oltre al premio San Siro di Pavia, a Mauro darei anche un Grammy per l’importanza che ha avuto nella mia vita. Quello che sta venendo fuori in queste ore c’entra con delle questioni legali abbastanza di dominio pubblico (la causa in corso sul “segno” (il simbolo) degli 883 che vede Pezzali contrapposto a Claudio Cecchetto, ndr) che non coinvolgono Mauro, ma sono legate all’utilizzo del nome degli 883, una storia che appartiene a Mauro quanto a me. Nonostante quello che sta cominciando a girare in rete, il legame tra me e Mauro è indistruttibile, sancito da quelle canzoni che ormai sono più vostre che nostre. A noi piacciono le birre scure e le moto da James Dean, non quelle stronzate che si dicono nei film”.

Max Pezzali decide di intervenire in prima persona, tramite un messaggio affidato a Instagram e a due foto che valgono più di mille parole, sul caso esploso negli ultimi giorni a Pavia. Quello relativo alla candidatura di Repetto alla benemerenza di San Siro, il “Sansirino”.

Le buste con i nomi dei “papabili” sono state aperte giovedì sera, la candidatura di Mauro Repetto è stata depositata il 18 novembre, ma già il 6 i legali che curano l’immagine di Max Pezzali hanno cercato di mettere le mani avanti. Lo hanno fatto con una lettera al sindaco Michele Lissia regolarmente protocollata nella quale chiedono di “soprassedere dal conferimento del riconoscimento a Mauro Repetto a causa del successo della serie televisiva”.

Nella missiva firmata dagli avvocati Lucia Maggi e Domenico Capra si sottolinea che Repetto “dopo un brevissimo periodo di tempo ha preso una strada diversa lasciando solo Max Pezzali a rappresentare gli 883”. Secondo i legali attribuire la benemerenze solamente a Repetto rischierebbe di escludere Maz Pezzali, che è la bandiera degli 883. Ora, dopo i legali, parla Max.

A stretto giro di posta anche l’altra metà della mela ha risposto, sempre via social, tendendo a sua volta la mano al vecchio compagno si scuola, di birre, di musica. Sempre sul profilo Instagram, Mauro Repetto ha pubblicato un’altra foto di loro due con due boccali di birra scura e questa didascalia: “Le strade possono anche dividersi, ma le canzoni e i ricordi che abbiamo costruito insieme resteranno per sempre. Solo buona musica e sogni condivisi”.